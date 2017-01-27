Ульяна Супрун заявила о давлении и визите полиции

В Нацполиции считают, что закупки для Минздрава проводились по завышенным ценам

В Министерство здравоохранения с проверкой нагрянула полиция. И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявляет о давлении из-за передачи закупок лекарств международным организациям. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Давление на Министерство здравоохранения из-за передачи всех закупок лекарств международными организациями – продолжается. 24.01.2017 к нам в Министерство приходил старший оперуполномоченный департамента защиты экономики Национальной полиции Украины с целью доступа к документам. Постановление, с которым за документами Минздрава пришли следователи – просроченное, ее срок действия истек 19.01.2017", – написала она.

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В Нацполиции считают, что закупки для Минздрава проводились по завышенным ценам. "Национальная полиция расследует как Программа развития ООН закупала для Минздрава лекарства по семи государственными программами. По мнению тех, кто инициировал следствие – по завышенным ценам. Странным образом подобные предположения расходятся с подсчетам общественных организаций и Министерства", – пишет Супрун.

"Борьба с нашей командой и решениями только набирает обороты, и в любой момент работа международных организаций и весь закупочный цикл может быть парализован", – добавляет и. о. министра здравоохранения.

Скандал вокруг Минздрава из-за закупок начался 1 января, когда кардиохирург Борис Тодуров обвинил Ульяну Супрун в срыве закупок лекарств в стране, из-за чего в больницах нет препаратов и расходных материалов. Конфликт продолжается по сегодняшний день.