Умер один из первых глав СБУ
Валерий Маликов скончался после долгой болезни
В Киеве на 75-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший председатель СБУ Валерий Маликов. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Маликов возглавил Службу безопасности в первые годы независимости Украины, и "приложил максимум усилий к ее становлению как профессиональной и действенной спецслужбы".
"Руководство и коллектив Службы безопасности Украины выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Васильевича", – отметили в СБУ.
Прощание с генерал-полковником Маликовым состоится 3 января 2017 года в клубе культуры и искусств СБУ.
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