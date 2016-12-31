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Умер один из первых глав СБУ http://www.segodnya.ua/img/article/7849/96_main.1483204622.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/96_tn.1483204622.jpg Украина Валерий Маликов скончался после долгой болезни

Умер один из первых глав СБУ

Сегодня, 19:15

Валерий Маликов скончался после долгой болезни

Валерий Маликов. Фото пресс-службы СБУ
Валерий Маликов. Фото пресс-службы СБУ

В Киеве на 75-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший председатель СБУ Валерий Маликов. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Маликов возглавил Службу безопасности в первые годы независимости Украины, и "приложил максимум усилий к ее становлению как профессиональной и действенной спецслужбы".

"Руководство и коллектив Службы безопасности Украины выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Васильевича", – отметили в СБУ.

Прощание с генерал-полковником Маликовым состоится 3 января 2017 года в клубе культуры и искусств СБУ.
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"Сегодня"

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