Умер один из первых глав СБУ

В Киеве на 75-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший председатель СБУ Валерий Маликов. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Маликов возглавил Службу безопасности в первые годы независимости Украины, и "приложил максимум усилий к ее становлению как профессиональной и действенной спецслужбы".

"Руководство и коллектив Службы безопасности Украины выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Васильевича", – отметили в СБУ.

Прощание с генерал-полковником Маликовым состоится 3 января 2017 года в клубе культуры и искусств СБУ.