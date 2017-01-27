Упал отжался: Турчинов поддержал флешмоб (видео)

Секретарь СНБО передал эстафету офицерам своего ведомства, понадеявшись, что они в хорошей форме

Секретарь СНБО Александр Турчинов поддержал мировой флешмоб по отжиманиям в поддержку ветеранов войны. Соответствующее видео он выложит на своей странице в Facebook.

"Хочу поддержать наших героев, которые вернулись с войны, присоединяясь к известному всем флешмобу, международной эстафеты. Я надеюсь, что все мужчины в Украине, которые готовы защищать свою страну, могут отжаться сколько надо", – сказал Турчинов.

Отметим, что отжался чиновник не 22 раза, как полагается, а 25, как он сказал – "с запасом".

Закончив отжиматься, Турчинов передал эстафету офицерам СНБО и понадеялся на их хорошую физическую форму.

Напомним, на днях флешмоб поддержал начальник Генерального штаба Виктор Муженко, после чего передал эстафету Службе безопасности Украины.

Флешмоб 22PushupChallenge появился в США летом 2016 года. Его цель – обратить внимание на социальные и психологические проблемы ветеранов, которые возвращаются после военных конфликтов к мирной жизни. Цифра 22 связанна с тем, что каждый день, по статистике департамента США по делам ветеранов, 22 ветерана кончают жизнь самоубийством из-за проблем с адаптацией.