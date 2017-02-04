Урежут субсидии, сократят выходные и будут штрафовать за язык: как власть хочет изменить жизнь украинцев

На рассмотрении в парламенте находятся несколько скандальных законопроектов, которые повлияют на жизнь каждого украинца

В Украине до конца года рассмотрят целый ряд важных законопроектов. Так, для создания анонсированного Кабмином Фонда энергоэффективности необходимо принять законы, которые введут пеню за просроченные коммунальные платежи и обяжут всех за свой счет провести аудит своих квартир. Кроме того, Институт памяти разрабатывает решение по отмене целого ряда выходных на праздничные дни, а парламентарии дискуссирует о новом законе "О государственном языке". Сайт "Сегодня.ua" выяснил, как жизнь украинцев может измениться в 2017-м.

Русскому языку бой

В прошлом месяце в Раде под авторством 33 нардепов зарегистрировали законопроект "О государственном языке". Парламентарии предлагают обязать использовать украинский язык не только во всех органах государственной и местной власти (как это было раньше), но и сделать украинский единственным языком образования (дошкольного, школьного и высшего), распространить его обязательное применение в армии, магазинах, на телевидении.

Так, согласно документу, все СМИ должны будут работать на государственном языке. И газеты, и сайты, после принятия закона, перейдут на украинский язык. Если же на телевидение выступит русскоязычный спикер, его должны будут синхронно переводить на украинский язык.

Фото: архив

Законопроект коснется и других сфер жизни. В магазинах обслуживать украинцев должны будут на родном языке, все культурно-массовые мероприятия также хотят обязать проводить исключительно на государственном. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами.

Таким образом, в садиках, школах, вузах, магазинах, армии, в СМИ, всех органах власти будет звучать исключительно украинский язык. Правда, законопроект не косается религии (службу можно проводить на любом языке) и частного общения.

Следить за выполнением закона будет языковой инспектор, который также сможет составлять административные протоколы на нарушителей. За нарушение закона украинцам грозят штрафы.

Если чиновник во время заседания говорит не на украинском языке – штраф от 3400 до 6800 гривен

Если в транспорте говорят не на украинском, или разместили рекламу на русском– штраф от 3400 до 5100 гривен

Если газета печатается не на украинском языке – штраф от 6800 до 8500 гривен

Если на товаре нет информации на украинском языке – штраф от 5100 до 6800 гривен

Если чиновник "нарушил" два раза за год – штраф от 9800 до 11900 гривен с ограничением права занимать определенные должности.

Сейчас законопроект находится на рассмотрении в парламенте.

Отменят "чужие" праздники

Институт национальной памяти, разработавший пакет законов о декоммунизации, на данный момент работает над "осовремениваем" украинского календаря. По славам главы института Владимира Вятровича, в нашем календаре остались "следы того времени". Поэтому чиновник предлагает отменить выходной восьмого марта, а также первого, второго и девятогог мая.

Фото: domik.ua

В результате, майские праздники для украинцев существенно сократятся. "Количество выходных изменится с 11 существующих на данный момент до 9. Кроме того, отменяется практика переноса выходного на понедельник, если праздник выпадает на субботу-воскресенье (кроме Нового года, Рождества и Пасхи)", – пояснил Вятрович.

"Количество выходных изменится с 11 существующих на данный момент до 9. Кроме того, отменяется практика переноса выходного на понедельник, если праздник выпадает на субботу-воскресенье (кроме Нового года, Рождества и Пасхи)", – пояснил Вятрович.

Вместо "старых" выходных появятся новые. Например, 9 марта на работу можно будет не ходить – отпразднуем Шевченковский день. Еще один выходной появится во второй пятнице сентября (День семьи).

Урежут субсидии

Каждая вторая украинская семья получает субсидии. При этом субсидианты получают "скидку" на тот объем воды, газа, тепла, света, который предусмотрен в нормативах. За "лишние" ресурсы нужно платить полную стоимость.

Сейчас норматив на отопление одного квадратного метра – 5,5 кубометров газа. Правительство предлагает сократить норматив до 4 кубометров (окончательное решение, как отмечают в правительстве, разработают в апреле). В результате субсидии на отопление сократятся, если при этом украинцы не пересмотрят свое потребление в сторону уменьшение – платить придется больше.

К примеру, сейчас субсидия покрывает на отопление квартиры площадью 40 квадратных метров 220 кубов газа. Если норматив пересмотрят, а семья продолжит использовать столько же газа, платить придется на 408 гривен больше (при условии, что стоимость газа не изменится).

Фото: архив

Отметим, за несколько лет в Украине норму потребления газа сократили в два раза – с 11 до 5,5 кубометров на квадратный метр. Если раньше в квартире площадью 30 квадратных метров субсидия "покрывала" 330 кубометров газа, после майского снижения нормативов – всего 165 кубов.

Обяжут потратиться на аудит и заплатить пеню за долги

Согласно законопроекту "Об энергетической эффективности зданий" (по словам вице-премьера Павла Розенко, документ должны принять в этом году) все объекты строительства и уже возведенные здания должны пройти аудит энергетической эффективности за свой счет. Если энергоаудит будут проводить в жилой многоэтажке, платить придется всем собственникам квартир. Как отмечают эксперты, в среднем аудит типичной многоэтажки может обойтись в 5-12 тысяч гривен. Сумма зависит от площади дома и оборудования, которое использует энергоаудитор. К примеру, семье, которая живет в доме на сто квартир, за аудит придется заплатить от 50 до 120 гривен

А в новой редакции закона "О жилищно-коммунальных услугах" (документ также должны принять в этом году) вводится понятие "управитель" ОСМД, кроме того, в документе есть спорный момент – украинцев с долгами за коммуналку планируют обязать платить пеню. За каждый день просрочки -0,1% от суммы долга. При этом общая суммы пени не должна превышать 100% от задолженности.