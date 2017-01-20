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Ушел из жизни первый руководитель Штаба Антитеррористического центра – СБУ http://www.segodnya.ua/img/article/7903/8_main.1484931565.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/8_tn.1484931565.jpg Украина Антипенко создал модель противодействия терроризму, которую признали одной из самыхэ эффективных в мире

Ушел из жизни первый руководитель Штаба Антитеррористического центра – СБУ

Сегодня, 18:59

Антипенко создал модель противодействия терроризму, которую признали одной из самыхэ эффективных в мире

Владимир Антипенко. Фото: ssu.gov.ua
Владимир Антипенко. Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины с прискорбием извещает, что на 68-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни первый руководитель Штаба Антитеррористического центра при СБ Украины – Владимир Антипенко. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Созданная им модель государственной системы противодействия терроризму признана одной из самых эффективных в мире и была рекомендована в качестве образца для стран Восточной Европы.

Будучи доктором юридических наук, профессором, много лет своей жизни отдал преподавательской и научной работе. Под его руководством начата научную школу и основано новое направление в науке международного права – международное криминологии.

"Память об этом незаурядном человеке, офицера, ученого, навсегда останется в наших сердцах", – передает пресс-служба СБУ.
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"Сегодня"

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