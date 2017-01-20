Ушел из жизни первый руководитель Штаба Антитеррористического центра – СБУ

Антипенко создал модель противодействия терроризму, которую признали одной из самыхэ эффективных в мире

Служба безопасности Украины с прискорбием извещает, что на 68-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни первый руководитель Штаба Антитеррористического центра при СБ Украины – Владимир Антипенко. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Созданная им модель государственной системы противодействия терроризму признана одной из самых эффективных в мире и была рекомендована в качестве образца для стран Восточной Европы.

Будучи доктором юридических наук, профессором, много лет своей жизни отдал преподавательской и научной работе. Под его руководством начата научную школу и основано новое направление в науке международного права – международное криминологии.

"Память об этом незаурядном человеке, офицера, ученого, навсегда останется в наших сердцах", – передает пресс-служба СБУ.