Узник Кремля Зейтуллаев обратился к ООН и начал голодовку

Незаконно осужденный на территории России крымский татарин Руслан Зейтуллаев обратился с открытым письмом к Организации Объединенных Наций с призывом продолжить давление на Россию с целью освобождения всех украинских политзаключенных.

Письмо, датированное 27 июля, обнародовано в Twittere Постоянного представительства ООН в Украине 25 августа.

Он отметил, что "фактически Крымский полуостров оказался в правовом поле Российской Федерации и именем РФ (на нем – Ред.) принимаются незаконные и неконституционные решения". "В своем обращении прошу Вас продолжить оказывать всестороннее давление на правительство Российской Федерации до полного освобождения всех незаконно заключенных в тюрьмах граждан Украины и соблюдения прав и свобод крымскотатарского народа", – говорится в письме. Также Зейтуллаев добавил, что объявляет бессрочную голодовку – "отказываюсь принимать пищу, находясь незаконно в СИЗО №1 Ростова".

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Напомним, Верховный суд России суд рассмотрел апелляцию гражданина Украины Руслана Зейтуллаева и оставил его за решеткой, увеличив срок заключения с 12 лет до 15.

26 апреля 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд в России приговорил фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Руслана Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.

Российская прокуратура обжаловала это решение в Верховном суде России, и дело вновь направили в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали на том, чтобы Зейтуллаева признали не участником, а организатором террористического сообщества.

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследования мотивированным по религиозному признаку.

Ранее Зейтулаев уже объявлял голодовку с требованием освободить и передать его и других фигурантов дела Украине.