В 2017 году украинцы смогут получать справки, используя смартфон

Со второй половины 2017 года в Украине обещают запустить Mobile ID. По словам экспертов, сервис позволит отдаленно получать справки и ставить цифровую подпись.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, главное преимущество сервиса – уменьшение контакта граждан с чиновниками и в следствии борьба с коррупцией.

"Идентификатор должен обеспечить дистанционность, прозрачность и качественный сервис, чего бы это ни касалось – банк, больница, образование, социальная помощь, государственная услуга, земля, строительство, или что-то другое. У человека должна быть возможность в своем мобильном телефоне заказать и получить услугу от государства без контакта с чиновниками. Это будет большое достижение, в том числе – в борьбе со взяточничеством" — заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с представителями мобильных операторов.

Как нам рассказали в "Киевстар", для внедрения Mobile ID необходимо на государственном уровне разработать пакет законодательных инициатив, которые позволят компаниям начать реализовывать вопрос мобильной идентификации. Есть все возможности, чтобы запустить сервис до второй половины 2017 года. Для того, чтобы воспользоваться Mobile ID, нужно будет покупать другую усовершенствованную SIM-карточку, на которую будут записаны личные данные и цифровая подпись. Для подтверждения действий, связанных с идентификацией в интернете на номер абонента будет приходить смс, только после подтверждение запрашиваемая услуга станет доступной.

"Для рядового гражданина, бизнесмена – это огромная экономия времени и усилий. Не нужно тратить время на поездки в министерства и ведомства, ждать в очередях, собирать справки и выписки по кабинетам. Все, что понадобится – мобильный телефон с доступом в интернет и специальная SIM-карта с цифровой подписью. Это огромное преимущество, особенно для жителей городов и сел отдаленных от центра", – отмечает директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Евгений Кражан.

По словам эксперта группы "Электронное управление" Реанимационного пакета реформ Олега Левченка, существует риск, что личные данные украинцев – паспортные данные, номер идентификационного номера и другая информация – окажутся под угрозой. Впрочем, такой риск всегда связан с любыми базами данными. Поэтому государство должно взять под контроль защиту личной информации украинцев, считает он.