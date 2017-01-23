В аэропорту "Киев" СБУ не дала вывезти из Украины детали к самолетам и ПТРК (фото)

Военный груз без сопроводительных документов пытались вывезти в одну из стран Ближнего востока

Сотрудники Службы безопасности обнаружили в международном аэропорту "Киев" товары военного назначения без сопроводительных документов, которые пытались вывезти в одну из стран Ближнего Востока, сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что СБУ нашли в одном из самолетов 17 ящиков с военными комплектующими, которые контрабандным путем хотели вывезти из Украины.

"Правоохранители обнаружили семнадцать ящиков без каких-либо сопроводительных документов в самолете, который следовал рейсом в одну из стран Ближнего Востока. При осмотре груза сотрудники спецслужбы обнаружили комплектующие к противотанковому управляемому ракетному комплексу "Фагот" и военным самолетам", – сообщают в СБУ.

Как отметили правоохранители, контрабандный груз относится к категории товаров военного назначения и подлежит государственному экспортному контролю. Служба безопасности Украины возбудила уголовное производство по ч. 1 ст. 201 и ч. 2 ст. 15 УК Украины.