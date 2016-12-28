В АТБ отреагировали на очередную информационную атаку на сеть

Очередным витком дискредитационной кампании против крупнейшего украинского ритейлера назвали в корпорации "АТБ" презентацию результатов исследования Института потребительских экспертиз. Представители последнего на пресс-конференции в понедельник, 26 декабря, сообщили о серьезных нарушениях санитарных норм на полках и в продуктах, реализуемых в магазинах АТБ. В свою очередь, топ-менеджмент одного из крупнейших отечественных ритейлеров сомневается не только в объективности такого исследования, но и в факте его проведения в принципе.

"У нас одна из самых жестких систем контроля качества продукции, которая эффективно работает на всех этапах движения продукции от поставщика до прилавка. За 11 месяцев текущего года мы провели около пяти тысяч плановых и внеплановых лабораторных испытаний товаров, представленных на наших полках. Все проверки осуществлялись в аккредитованных лабораториях на соответствие установленным нормативным и законодательным требованиям, что подтверждается протоколами лабораторных испытаний, актами отбора проб и прочей документацией данных мероприятий, в том числе при участии представителей поставщиков при отборе", – отмечает Рита Печерица, начальник отдела контроля качества продукции "АТБ-маркет".

Напомним, что конфликт начался с пресс-конференции директора Института потребительских экспертиз Юрия Чернобривца, в ходе которой он рассказал о том, что в рамках исследования на соответствие микробиологическим показателям изучались смывы с поверхностей торгового оборудования, а также наиболее популярных продуктов "предновогодней корзины" собственных торговых марок четырех сетей супермаркетов эконом-сегмента. К трем сетям у Института потребительских экспертиз практически не возникло никаких претензий, тогда как ситуацию в АТБ Юрий Чернобривец назвал "катастрофической".

"В соответствии с действующим законодательством и правилами отбора проб и смывов, проводить данные процедуры необходимо только в присутствии администрации магазина с привлечением профильных специалистов – микробиологов или санитарных врачей. Существует целый ряд требований при проведении отбора: от обработки рук до обеспечения стерильной посудой и соблюдения условий транспортировки и временных параметров доставки в лабораторию. Если мы говорим об отборе продукции, то образцы необходимо поместить в специальный термобокс (сумку-холодильник), поддерживающую необходимый температурный режим. Без соблюдения данных условий достоверность подобного исследования сводится к нулю", – подчеркивает Рита Печерица. Она не исключает, что вопреки существующим нормам забор проб был осуществлен в режиме "тайного покупателя". Однако, проблема в том, что ни одна камера наблюдения в торговых залах АТБ столичного региона, где, по словам г-на Чернобривца, проводилось исследование, не зафиксировала подобной активности. Тогда взятие смывов с оборудования магазина, требующего определенного времени даже для квалифицированных экспертов, вряд ли бы прошел незамеченным персоналом магазина АТБ. Это, по мнению представителей ритейлера, может свидетельствовать о полном фальсифицировании исследования в целях дискредитации сети накануне новогодних праздников.

Косвенно это подтверждает и тот факт, что Институт потребительских экспертиз не только не предоставил протоколов испытаний, но и не сообщил названия привлеченной лаборатории, а также конкретных данных и показателей, по которым выявлены отклонения. В АТБ считают, что если бы проверка действительно имела место и были бы выявлены "катастрофические" нарушения, то организация, декларирующая свою заботу о потребителях, в первую очередь пошла бы не к журналистам, а к представителям сети и производителям. "Если бы речь шла о реальных испытаниях, а не целенаправленном нанесении вреда имиджу компании, то нормальной реакцией было бы максимально быстро оповестить, принять меры, снять с реализации небезопасный товар, провести внеплановые санитарные мероприятия в конце концов. По крайней мере, мы бы поступили так, если бы обнаружили малейшую угрозу для своих потребителей", – акцентирует внимание начальник отдела контроля качества продукции "АТБ-маркет".

Справочно: Институт потребительских экспертиз, согласно данным официального сайта организации, является общественной организацией и существует с декабря 2003 года. За это время Институтом было проведено 5 испытаний моторных масел, более сорока исследований автомобильных топлив, исследование тормозной жидкости, испытания растительного масла, испытания алкогольной продукции http://expertise.in.ua/contact/index.