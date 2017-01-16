"Битва экстрасенсов" с российскими военными закончилась скандалом на СТБ (видео)

На украинском телеканале сразу же отреагировали на случившееся и извинились перед телезрителями

Телеканал "СТБ" показал в одном из эпизодов 17-го сезона "Битвы экстрасенсов" российских военных, которые принимали участие в войне на Донбассе против Украины, передает "Детектор Медиа".

Отметим, что телеканал транслирует передачу "Битва экстрасенсов", которую снимает российский телеканала "ТНТ".

Отмечается, что экстрасенсам нужно было пройти испытания в заброшенном доме, где шестеро российских военных устроили засады на разных этажах. Один из участников, человек-экстрасенс, сказал об одном из военных, "он воевал, и совсем недавно". Когда ведущая уточнила у него – или в Сирии служил военный, экстрасенс ответил: "Нет. Украина". Военный позже подтвердил на камеру, что "служил там", имея в виду Украину.

В свою очередь глава правления ЗАО "Международный Медиа Центр – СТБ" Владимир Бородянский извинился за показ программы в эфире "СТБ" и было принято решение уволить сотрудников, которые это допустили.

"В этой программе показаны люди в камуфляже, по контексту программы это российские бывшие и/или действующие военные. Мне стыдно. Я приношу свои извинения телезрителям. Мы приняли следующие решения: прекратить показ программы "Битва экстрасенсов", производства телеканала "ТНТ", уволить сотрудников, допустивших выход программы в эфир", – написал он в Facebook.