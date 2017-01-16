В центре Николаева водитель фуры устроил ДТП и скрылся (видео)
Полиция разбирается в произошедшем, а также ищет виновника аварии
В Николаеве на проспекте Центральном произошло ДТП.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.
Авария случилась на участке проспекта между улицами Декабристов и Фалеевская. Водитель фуры "подрезал" автомобиль Toyota и скрылся с места аварии.
Сейчас полиция выясняет все причины инцидента, а также ищет водителя грузовика.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области лоб в лоб столкнулись два грузовика. Один из водителей умер в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу.
Вы сейчас просматриваете новость "В центре Николаева водитель фуры устроил ДТП и скрылся (видео)". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии