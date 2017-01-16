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В центре Николаева водитель фуры устроил ДТП и скрылся (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7886/51_main.1484569534.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/51_tn.1484569534.jpg Украина Полиция разбирается в произошедшем, а также ищет виновника аварии 

В центре Николаева водитель фуры устроил ДТП и скрылся (видео)

Сегодня, 14:23

Полиция разбирается в произошедшем, а также ищет виновника аварии 

О подробностях аварии пока не сообщается. Фото: 5.ua
О подробностях аварии пока не сообщается. Фото: 5.ua

В Николаеве на проспекте Центральном произошло ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Авария случилась на участке проспекта между улицами Декабристов и Фалеевская. Водитель фуры "подрезал" автомобиль Toyota и скрылся с места аварии.

Сейчас полиция выясняет все причины инцидента, а также ищет водителя грузовика.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области лоб в лоб столкнулись два грузовика. Один из водителей умер в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу.
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Источник:

"Сегодня"

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