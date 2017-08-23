В Черкассах открыли первый в области народный памятник погибшим бойцам АТО

Сегодня, 17:48

Монумент создали на средства меценатов, неравнодушных людей и родственников погибших воинов


В Черкассах открыли первый в области народный памятник погибшим бойцам АТО. Бронзовый юноша на коленях чтит павших собратьев и молится за живых. У его ног – настоящие стреляных боевые гильзы, привезенные из зоны боевых действий. Монумент создали на средства меценатов, неравнодушных людей и родственников погибших воинов. Они и утверждали эскиз монумента.
видео, памятник, черкассы

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"Сегодня"

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