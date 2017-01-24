В Черкассах рабочий погиб, не рассчитав траекторию прыжка (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 19:44

По факту смерти полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство"


В Черкассах на одном из предприятий погиб рабочий.

49-летний мужчина пытался заскочить на грузовой поезд, который начал двигаться. Однако не рассчитал траекторию прыжка и упал на железнодорожные пути.

В результате – получил многочисленные травмы головы, лица и спины. Мужчина скончался на месте.

По факту смерти полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство". Машиниста поезда в шоковом состоянии забрала "скорая".

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