В Черкасской области двое мужчин утонули в канализации (видео)
События на ТК Украина
На глубине четырех метров один из рабочих потерял сознание
Смерть в канализации. Двое мужчин погибли, когда чистили стоки в городе Шпола Черкасской области.
На глубине четырех метров один из рабочих потерял сознание. Коллега, который бросился на помощь, надышался ядовитыми испарениями и утонул.
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