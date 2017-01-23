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В Черкасской области двое мужчин утонули в канализации (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7907/86_main.1485165548.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/86_tn.1485165548.jpg Украина На глубине четырех метров один из рабочих потерял сознание

В Черкасской области двое мужчин утонули в канализации (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 11:57

На глубине четырех метров один из рабочих потерял сознание


Смерть в канализации. Двое мужчин погибли, когда чистили стоки в городе Шпола Черкасской области.

На глубине четырех метров один из рабочих потерял сознание. Коллега, который бросился на помощь, надышался ядовитыми испарениями и утонул.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Программа "События"

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