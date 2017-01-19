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В Черкасской области горел старинный храм (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7899/24_main.1484842010.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/24_tn.1484842010.jpg Украина Специалисты считают, пожар возник из-за неисправного печного отопления

В Черкасской области горел старинный храм (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 18:05

Специалисты считают, пожар возник из-за неисправного печного отопления


Старинная церковь вспыхнула накануне Крещения. Деревянный храм Успения Пресвятой Богородицы в Черкасской области, которому более 120 лет, занялся мгновенно. Первыми бросились спасать местные. Носили воду ведрами. Смельчаки забегали внутрь и выносили имущество. Спасли почти все. Огонь потушили пожарные.

Специалисты считают, пожар возник из-за неисправного печного отопления. Никто не пострадал.

Теперь в селе говорят о чуде: на пепелище спасатели нашли четыре совершенно неповрежденные иконы.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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