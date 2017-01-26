В Черкасской области сошли с рельсов семь вагонов с зерном (видео)

Авария на железной дороге в Черкасской области. На рассвете на станции "Каменка" сошли с рельсов семь вагонов с зерном и заблокировали главные направления движения. Пока освобождали пути – на три часа остановились 10 пассажирских поездов. Уже после обеда их движение восстановили. И до сих пор последствия аварии на станции ликвидируют сотрудники "Укрзализныци". Завершить планируют к вечеру.

"Со Знаменской станции электроснабжения приехали помогать восстанавливать это все, машина наша специальная, бронекрановая машина, выкопали котлован, поставили новую опору и с той стороны там так же. Надеемся, сегодня попадем домой", – сказал Артем Томащук, электромонтер контактной сети Знаменской станции.

"Предварительная причина – нарушение работниками этих путей нормативов закрепления тормозными башмаками подвижного состава. Эти вагоны-зерновозы стояли под нагрузкой и поэтому эти вагоны пришли в движение", – уточнил Рудольф Мелкумян, главный ревизор безопасности движения поездов и автотранспорта Одесской железной дороги.

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