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В Черкасской области спасатели два дня боролись с авиабомбой (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7839/56_main.1482931060.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7839/56_tn.1482931060.jpg Украина Боеприпас вывезли на специальный полигон и уничтожили

В Черкасской области спасатели два дня боролись с авиабомбой (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 18:53

Боеприпас вывезли на специальный полигон и уничтожили


В Черкасской области наши полутонную авиабомбу.

Жители села Иванков сразу вызвали спасателей. Как оказалось, это немецкий боеприпас времен Второй мировой с зоной поражения более полутора километров.

Саперы вытаскивали бомбу из земли в течение двух дней – специалистам пришлось выкопать яму глубиной в пять метров.

Боеприпас вывезли на специальный полигон и уничтожили.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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Источник:

Программа "События"

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