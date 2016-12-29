В Черкасской области спасатели два дня боролись с авиабомбой (видео)
События на ТК Украина
Боеприпас вывезли на специальный полигон и уничтожили
В Черкасской области наши полутонную авиабомбу.
Жители села Иванков сразу вызвали спасателей. Как оказалось, это немецкий боеприпас времен Второй мировой с зоной поражения более полутора километров.
Саперы вытаскивали бомбу из земли в течение двух дней – специалистам пришлось выкопать яму глубиной в пять метров.
Боеприпас вывезли на специальный полигон и уничтожили.
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