В Черкасской области спасатели два дня боролись с авиабомбой (видео)

Боеприпас вывезли на специальный полигон и уничтожили

В Черкасской области наши полутонную авиабомбу.

Жители села Иванков сразу вызвали спасателей. Как оказалось, это немецкий боеприпас времен Второй мировой с зоной поражения более полутора километров.

Саперы вытаскивали бомбу из земли в течение двух дней – специалистам пришлось выкопать яму глубиной в пять метров.

Боеприпас вывезли на специальный полигон и уничтожили.

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