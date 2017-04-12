В Черкасской области задержали серийных угонщиков автомобилей

Сегодня, 12:48

Воры промышляли в двух областях, а при задержании во всем признались


В Черкасской области полиция задержала двух угонщиков автомобилей, которые промышляли еще и в Кировоградской области.

Воры, которым 19 и 25 лет, охотились на старенькие Жигули. Они "погорели" на "шестерке", которую украли в Чигирине, и начали разбирать на запчасти. Мужчины уже во всем признались.

В полиции установили, что данные лица причастны еще к ряду уголовных аналогичных преступлений. Сообщается, что они совершили как минимум еще две кражи на территории Кировоградской области.
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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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