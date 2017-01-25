В Черкасской области задержаны местные "рэкетиры" (видео)

Теперь двум мужчинам грозит до 12 лет за решеткой

В Черкасской области двое вооруженных мужчин пришли силой выбивать у знакомого долг. Нападавшие угрожали убить должника и его жену, если тот не вернет пять тысяч гривен. Напуганная жена пообещала найти сумму денег и вышла из дома.

Через 20 минут вернулась, однако не с гривнами, а с полицией, которая и задержала нападавших. За разбойное нападение им грозит до 12 лет за решеткой.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, группа реагирования и на месте происшествия были задержаны. Ими оказались двое жителей города Смела, ранее судимые", – сказала Наталья Ткачук, главный специалист сектора коммуникации Нацполиции в Черкасской области.

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