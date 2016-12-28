В Чернигове воры украли из больницы картины (видео)

В Чернигове воры украли картины из больницы. Натюрморты и пейзажи висели в разных отделениях, на разных этажах – в коридорах и столовых. Похитители вырезали картины из рам и быстро исчезли.

Примерно в 17.00 Людмила мыла посуду в буфете, когда услышала подозрительный шум в столовой.



"Что я видела – трое мужчин там присели и сидели. А потом выбежали из отделения. Были одеты в черные куртки и в черных шапочках. Два таких немаленьких. И больше ничего я не видела. Я изначально не поняла, что произошло", – рассказывает Людмила, буфетчица Черниговской городской больницы № 3.

А когда включила свет – увидела пустую стену – исчезли два натюрморта.

"Они вытащили из рамки, срезали картины с основания и, скорее всего, под куртку спрятали и вышли тихо", – отметил Сергей Овчар, ведущий инженер Черниговской городской больницы №3.

В больнице предполагают: воры зашли в здание в медицинских масках.

"Поднялся крик, я вышла из своего кабинета. Мы пытались их догнать, но вы же понимаете, три здоровых мужчины…" – сказала Людмила Бурковская, старшая медсестра неврологического отделения.

А уже через пять дней воры пришли снова – украли картину с гинекологического отделения. Пытались срезать и полотна в терапии, но там их испугали работники.

Стоимость похищенных картин медики выяснили только тогда, когда они исчезли.

"Эти все картины были написаны масляной краской на холсте и были подаренные нам радио приборным заводом", – уточнила Наталья Бабкина, заместитель главного врача по медицинским вопросам.

"В интернете смотрели, что есть наподобие таких картин – ориентировочная стоимость – до пяти тысяч гривен", – говорит Сергей Овчар, ведущий инженер Черниговской городской больницы № 3.

О краже медики заявили в полицию. Воров ищут.

"Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет", – заявила Наталья Човпило, спикер Черниговского отдела полиции.

Сейчас ни в столовых, ни в холлах больницы нет одного полотна. Те, которые не похитили воры, медики перевесили в кабинеты.

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