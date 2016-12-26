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В Черновицкой области молодые парни разбились на иномарке (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7832/80_main.1482768216.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/80_tn.1482768216.jpg Украина Не справившись с управлением, 20-летний водитель "Ауди" снес ряд металлических столбиков вдоль тротуара и врезался в магазин

В Черновицкой области молодые парни разбились на иномарке (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 18:01

Не справившись с управлением, 20-летний водитель "Ауди" снес ряд металлических столбиков вдоль тротуара и врезался в магазин


Трое парней погибли, еще двое – в реанимации после жуткого ДТП в Кицмани Черновицкой области. Поздно ночью автомобиль, в котором они ехали, слетел с дороги и врезался в автомагазин на обочине.

Об ужасной аварии здесь напоминают обломки машины и заплатанная фанерой стена автомагазина.

Трагедия произошла в ночь на воскресенье. Не справившись с управлением, 20-летний водитель "Ауди" снес ряд металлических столбиков вдоль тротуара и врезался в магазин. Удар был такой силы, что его почувствовали жители соседних домов.

"Был дома, смотрел телевизор. Был настолько сильный удар, что даже было слышно, как диван подпрыгнул. Крики, паника ... люди бегали с ведрами, водой тушили машину, потому что она горела. Было очень много людей. Кто "скорую" вызывал, кто пожарных", – говорит Николай Джумара, свидетель.

Еще до приезда медиков и спасателей – потерпевших с машины вытащили посетители развлекательного комплекса, расположенного рядом.

"Они залезли в машину, они начали тушить, они начали вытаскивать ребят оттуда. Каждый взял одного парня, как мог, положили на колени, чтобы они не захлебнулись кровью, начали делать искусственное дыхание", – продолжила Оксана Ульрих, очевидец.

Как позже выяснили полицейские, водитель и четверо его пассажиров – жители села Кадубовцы – это в соседнем районе. Самому младшему – 18 лет, самому старшему – 21.

От полученных травм двое пассажиров иномарки погибли на месте. За жизнь водителя врачи боролись почти сутки, но спасти не удалось.

"Получив травмы, несовместимые с жизнью, и можем говорить так, что проводимые реанимационные мероприятия оказались неэффективны в отношении состояния больного. В результате чего констатировано биологическую смерть", – уточнил Виталий Полатайчук, дежурный врач отделения анестезиологии и интенсивной терапии Кицманской райбольницы.

Еще двое пострадавших – в реанимационных отделениях Кицманской и Черновицкой больницы. Все обстоятельства ночной аварии расследует полиция. Сейчас там не говорят, был ли водитель и его пассажиры трезвые или пьяные. Это должна установить экспертиза.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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Источник:

Программа "События"

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