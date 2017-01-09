В четырех областях Украины ограничено движение из-за непогоды

Сложности с проездом остаются на Западе, Юге и в Центре страны

В четырех областях Украины ограничено движение транспорта автодорогах. Ограничения касаются Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской и Черкасской областей, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что на утро 9 января автомобильных заторов из-за сложных погодных условий уже нет, как и нет застрявших в пробках с обморожениями.

Спасатели отчитались, что за миинувшие сутки для обеспечения проезда и расчистки дорог привлекли более 2,5 тысяч единиц техники и 3,5 тысячи человек.

Как сообщалось, с 4 января спасатели освободили из снежных заносов 1470 автомобилей. При этом, пять населенных пунктов в южных областях остаются обесточенными: в Одесской области – четыре ,в Херсонской – один.

Напомним, на Рождество в Украине из-за снегопадов ограничили движение транспортных средств на трассах в шести областях.