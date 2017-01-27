В детсадах Житомирской области воспитывают "моржей" (видео)

Руководство детсада говорит, что для Украины этот опыт уникальный, и его было бы полезно перенять и другим

В Новоград-Волынскому есть детский сад, где воспитанников с четырех лет учат закаляться. Педагоги называют свою методику уникальной и уверяют – маленькие моржи почти не болеют.

Январский мороз чувствуется даже через теплую одежду.

Однако воспитанники детского сада "Радуга" холода будто не замечают. Наименьшим среди моржей – всего четыре года.

Принимать ванны на морозе и растираться снегом вместе с детьми выходят и воспитатели. Уверяют – на закаливание детей сначала получили разрешение родителей. Понадобилось и согласования с врачом. Ведь с болезнями сердца и почек выходить на лед – запрещено.

"Подготовка у нас продолжается с лета. Ребенок сдает все анализы, врач наш осматривает. Также мы начинаем воздушные ванны. Затем дети начинают обливать ножки, потом – все тело. А когда у нас снег выпадает – мы выходим на снежок", – говорит Инна Ковальчук, медицинская сестра по лечебной физкультуре.

Залог крепкого иммунитета – не только такие прогулки, но и специальные оздоровительные процедуры. Дети занимаются дыхательной гимнастикой и пьют кислородные коктейли. В детском саду есть даже соляная комната и сауна.

"Перед тем, как выйти на улицу, дети наши приходят в сауну, мы греемся 5-6 минут и затем выходим на снежок. Побегали. До минуты мы бегаем на снегу, потом идем в сауну", – сказала Инна Ковальчук, медицинская сестра по лечебной физкультуре.

Традиции детского моржевания здесь – больше 15 лет. В "Радуге" считается изюминкой. Ведь среди украинских дошкольных учреждений практически нет таких аналогов.

В городе мечтают, чтобы и другие учреждения для детей перенимали их методику. Говорят, она эффективна, ведь во время эпидемии гриппа – здесь почти полные классы.

"Дети практически не болеют. И посещаемость в саду составляет более 80%. В других садах это было 40 и 50%", – отметила Виктория Данюк, заведующий детского сада №16 "Радуга".

Доверяют детскому моржеванию и родители. С каждым годом все больше семей отдают предпочтение именно "Радуге".

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