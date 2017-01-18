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В Донецкой области инспектор фискальной службы попалась на крупной взятке http://www.segodnya.ua/img/article/7891/3_main.1484666810.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/3_tn.1484666810.jpg Украина Женщине грозит до 10 лет лишения воли с конфискацией имущества  и лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок до трех лет

В Донецкой области инспектор фискальной службы попалась на крупной взятке

Сегодня, 01:45

Женщине грозит до 10 лет лишения воли с конфискацией имущества  и лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок до трех лет

За получение неправомерной выгоды инспектору грозит срок. Фото: kievskaya.com.ua
За получение неправомерной выгоды инспектору грозит срок. Фото: kievskaya.com.ua

Оперативники Департамента по защите экономики задержали на получении взятки в размере 2 тысяч долларов США инспектора ГФС в Донецкой области. За деньги налоговик обещала оформить документы для закрытия субъекта хозяйствования. Теперь женщине грозит наказание в виде лишения воли на срок до 10 лет с конфискацией имущества, сообщает в соцсети ведомство.

Как установили правоохранители, главный инспектор организационно-аналитического отдела Управления внутренней безопасности Главного управления государственной фискальной службы (ГУ ГФС) в Донецкой области обещала представителям организации выдать справку об отсутствии у нее задолженности по налогу на прибыль, а также содействовать дальнейшему ее закрытию.

"После пополнения банковского счета на соответствующую сумму инспектор гарантировала внеочередное "решение вопроса", – сообщают в ведомстве, – Злоумышленница получила средства на банковский счет на сумму почти 55 тысяч гривен. После выдачи обусловленной справки правоохранители изъяли банковскую карту, фиктивные документы про проверку организации и деньги на сумму более 59 тысяч гривен".

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Инспектор фискальной службы попалась на взятке. Фото: facebook.com/Департамент захисту економіки Національної поліції України

По данному факту областная прокуратура открыла уголовное производство по ч.3 ст. 368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), а главному инспектору было сообщено о подозрении. Теперь ей грозит наказание в виде лишения воли на срок до 10 лет не только с конфискацией имущества, но и с лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок до трех лет.
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Автор:

Дарья Нинько

Источник:

"Сегодня"

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