В Донецкой области инспектор фискальной службы попалась на крупной взятке
Женщине грозит до 10 лет лишения воли с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок до трех лет
Оперативники Департамента по защите экономики задержали на получении взятки в размере 2 тысяч долларов США инспектора ГФС в Донецкой области. За деньги налоговик обещала оформить документы для закрытия субъекта хозяйствования. Теперь женщине грозит наказание в виде лишения воли на срок до 10 лет с конфискацией имущества, сообщает в соцсети ведомство.
Как установили правоохранители, главный инспектор организационно-аналитического отдела Управления внутренней безопасности Главного управления государственной фискальной службы (ГУ ГФС) в Донецкой области обещала представителям организации выдать справку об отсутствии у нее задолженности по налогу на прибыль, а также содействовать дальнейшему ее закрытию.
"После пополнения банковского счета на соответствующую сумму инспектор гарантировала внеочередное "решение вопроса", – сообщают в ведомстве, – Злоумышленница получила средства на банковский счет на сумму почти 55 тысяч гривен. После выдачи обусловленной справки правоохранители изъяли банковскую карту, фиктивные документы про проверку организации и деньги на сумму более 59 тысяч гривен".
Инспектор фискальной службы попалась на взятке. Фото: facebook.com/Департамент захисту економіки Національної поліції України
По данному факту областная прокуратура открыла уголовное производство по ч.3 ст. 368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), а главному инспектору было сообщено о подозрении. Теперь ей грозит наказание в виде лишения воли на срок до 10 лет не только с конфискацией имущества, но и с лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок до трех лет.
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