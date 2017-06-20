В ЕС опубликовали решение по крымским санкциям

Сегодня, 13:14

ЕС продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма Россией и не собирается признавать ее в дальнейшем

ЕС решительно настроен против РФ. Фото: AFP
ЕС решительно настроен против РФ. Фото: AFP

Решение о продление санкций в отношении Крыма сегодня опубликовали в Официальном журнале Евросоюза, а вступит в силу оно на следующий день, сообщает "Корреспондент".

Отмечается, что решение Совета ЕС от 19 июня вступает в силу на следующий день с момента публикации, то есть 21 июня.

В ЕС напомнили, что продолжают осуждать действия России в Украине.

"Как указано в заявлении от 17 марта 2017 года высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС, Евросоюз продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и остается решительно настроен полностью реализовывать политику непризнания", – сообщил накануне в своем коммюнике Совет ЕС.

Санкции включают в себя запреты на импорт в ЕС продуктов из Крыма и Севастополя, инвестиции в Крым и Севастополь, услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе, экспорт ряда товаров и технологий в Крым и Севастополь для транспортного, телекоммуникационного и энергетических секторов, а также для нефтегазовой и горной отраслей.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко поприветствовал решение Евросоюза по Крыму и заявил, что "цена за попытку аннексии и агрессию должна расти".

В свою очередь в России остались недовольны продлением санкций и назвали их нелегитимными.
Крым, ЕС, санкции, решение

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