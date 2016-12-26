Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
В этом году новогодняя елка стала дорогим удовольствием для украинцев (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7833/17_main.1482775951.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7833/17_tn.1482775951.jpg Украина Самый простой и вместе с тем выгодный вариант – искусственное дерево

В этом году новогодняя елка стала дорогим удовольствием для украинцев (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 20:11

Самый простой и вместе с тем выгодный вариант – искусственное дерево


В магазинах и на рынках ажиотаж – спрос на главный атрибут Нового года. В торговых сетях лесные красавицы на любой вкус, и цвет, и стоимость. В этом году елка стала дорогим удовольствие для украинцев. Ее цена – от двух сотен до нескольких тысяч гривен.

Самый простой и вместе с тем выгодный вариант – искусственная елка.

Но даже покупать искусственную елку теперь необязательно. Конструкцию можно взять в аренду, даже вместе с украшениями. Взять домой самую маленькую елочку на сутки – 300 гривен.

Юлия сдает елки, гирлянды и уличные украшения напрокат уже несколько лет. И спрос с каждым годом растет. Такая услуга позволяет не только сэкономить место в квартире, но и разнообразить новогодние праздники.

"Так же популярны креативные елочки, это разной формы деревянные изделия, которые можно заказать в любой высоте. Их цена начинается от 300 гривен", – отметила Юлия Волкова, владелица агентства аренды новогодних украшений.

Вариант следующий – арендовать живую ель. В двух лесхозах Закарпатья можно взять напрокат дерево в горшке. Клиенты от новой услуги в восторге: платишь 70 гривен и елка стоит хоть до весны.

"В районе 300 гривен было на рынке, точно 300-350. Я думаю, намного экономнее и красивее взять за 150 и еще можно ее дома высадить или вернуть", – считает Людмила, покупатель.

Одно условие – вернуть такое дерево нужно целым и невредимым.

Четвертый вариант экономии – купить елку в горшке, чтобы после праздников ее высадить во дворе.

Растет быстро, стоит не дорого – от 50 гривен. Цена зависит от высоты елки.

"За очень небольшие деньги, за очень короткое время вы будете иметь вот такой вариант, а с этого варианта иметь абсолютно нормальную елку", – показывает Ольга Дрозденко, менеджер садового центра.

Самый дешевый способ получить новогоднее дерево – сделать его своими руками. Для любителей креатива – воздушные шары, бумага, книги и даже жестяные банки.

Стилист Ольга Шаповалова украшает елку на стене. Пригодилось все, что есть в доме.

"У каждой девушки есть разные украшения, колье. Я думаю, их тоже можно как-то использовать для того, чтобы этих украшений в следующем году еще стало больше", – отметила Ольга.

Можно дополнить семейными ценностями.

"Можно взять домашнюю фотографию, которая символизирует событие важное, значимое для нас и поместить в рамку и повесить, это будет ярлычок своеобразный, который создает нам настроение. А вот и последний штрих – верхушка нашей елки. Всего полчаса времени, подручные материалы и эксклюзивная новогодняя елка готова", – добавила Юлия.

Такой символичный вариант – самый дешевый.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
Украина, новый год, елка, цена, праздники, дерево, спрос, новогодние праздники, напрокат, новогодняя елка

Вы сейчас просматриваете новость "В этом году новогодняя елка стала дорогим удовольствием для украинцев (видео)". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Программа "События"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.