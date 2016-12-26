В этом году новогодняя елка стала дорогим удовольствием для украинцев (видео)

Самый простой и вместе с тем выгодный вариант – искусственное дерево

В магазинах и на рынках ажиотаж – спрос на главный атрибут Нового года. В торговых сетях лесные красавицы на любой вкус, и цвет, и стоимость. В этом году елка стала дорогим удовольствие для украинцев. Ее цена – от двух сотен до нескольких тысяч гривен.

Самый простой и вместе с тем выгодный вариант – искусственная елка.

Но даже покупать искусственную елку теперь необязательно. Конструкцию можно взять в аренду, даже вместе с украшениями. Взять домой самую маленькую елочку на сутки – 300 гривен.

Юлия сдает елки, гирлянды и уличные украшения напрокат уже несколько лет. И спрос с каждым годом растет. Такая услуга позволяет не только сэкономить место в квартире, но и разнообразить новогодние праздники.

"Так же популярны креативные елочки, это разной формы деревянные изделия, которые можно заказать в любой высоте. Их цена начинается от 300 гривен", – отметила Юлия Волкова, владелица агентства аренды новогодних украшений.

Вариант следующий – арендовать живую ель. В двух лесхозах Закарпатья можно взять напрокат дерево в горшке. Клиенты от новой услуги в восторге: платишь 70 гривен и елка стоит хоть до весны.

"В районе 300 гривен было на рынке, точно 300-350. Я думаю, намного экономнее и красивее взять за 150 и еще можно ее дома высадить или вернуть", – считает Людмила, покупатель.

Одно условие – вернуть такое дерево нужно целым и невредимым.

Четвертый вариант экономии – купить елку в горшке, чтобы после праздников ее высадить во дворе.

Растет быстро, стоит не дорого – от 50 гривен. Цена зависит от высоты елки.

"За очень небольшие деньги, за очень короткое время вы будете иметь вот такой вариант, а с этого варианта иметь абсолютно нормальную елку", – показывает Ольга Дрозденко, менеджер садового центра.

Самый дешевый способ получить новогоднее дерево – сделать его своими руками. Для любителей креатива – воздушные шары, бумага, книги и даже жестяные банки.

Стилист Ольга Шаповалова украшает елку на стене. Пригодилось все, что есть в доме.

"У каждой девушки есть разные украшения, колье. Я думаю, их тоже можно как-то использовать для того, чтобы этих украшений в следующем году еще стало больше", – отметила Ольга.

Можно дополнить семейными ценностями.

"Можно взять домашнюю фотографию, которая символизирует событие важное, значимое для нас и поместить в рамку и повесить, это будет ярлычок своеобразный, который создает нам настроение. А вот и последний штрих – верхушка нашей елки. Всего полчаса времени, подручные материалы и эксклюзивная новогодняя елка готова", – добавила Юлия.

Такой символичный вариант – самый дешевый.

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