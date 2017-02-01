В эвакуации из Авдеевки нет необходимости – Жебривский
В городе действует "режим тишины", местные жители не паникуют, рассказал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский
На данный момент в Авдеевке объявлен "режим тишины", паники в городе нет. Об этом в видеоконференции для Украинского кризисного медиа центра рассказал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
Кроме того, по его словам, эвакуации в городе нет – вчера 180 человек, а именно семьи с детьми дошкольного и школьного возраста, записались в списки для того, чтобы выехать из города. Однако, сегодня из них пришли только 77 человек. Их вывезли в Святогорск, остальные пока остаются в городе, рассказал Жебривский.
При этом, властями действительно разработан план эвакуации из города. Однако, на данный момент в этом нет необходимости, сказал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации.
"На сегодняшний день необходимости в этом нет", – сказал он.
По последним данным, в результате обстрелов в Авдеевке погибла мирная жительница, еще двое мужчин были ранены, сообщил он.
Напомним, интенсивные бои в районе Авдеевки идут уже четвертый день. Из-за обстрелов в городе возникают перебои с отоплением, электроснабжением и подачей воды.
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