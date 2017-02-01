В эвакуации из Авдеевки нет необходимости – Жебривский

Сегодня, 15:51

В городе действует "режим тишины", местные жители не паникуют, рассказал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский

С 29 января в районе Авдеевки идут интенсивные бои. Фото: Facebook
С 29 января в районе Авдеевки идут интенсивные бои. Фото: Facebook

На данный момент в Авдеевке объявлен "режим тишины", паники в городе нет. Об этом в видеоконференции для Украинского кризисного медиа центра рассказал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Кроме того, по его словам, эвакуации в городе нет – вчера 180 человек, а именно семьи с детьми дошкольного и школьного возраста, записались в списки для того, чтобы выехать из города. Однако, сегодня из них пришли только 77 человек. Их вывезли в Святогорск, остальные пока остаются в городе, рассказал Жебривский.

При этом, властями действительно разработан план эвакуации из города. Однако, на данный момент в этом нет необходимости, сказал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации.

"На сегодняшний день необходимости в этом нет", – сказал он.

По последним данным, в результате обстрелов в Авдеевке погибла мирная жительница, еще двое мужчин были ранены, сообщил он.

Напомним, интенсивные бои в районе Авдеевки идут уже четвертый день. Из-за обстрелов в городе возникают перебои с отоплением, электроснабжением и подачей воды. 
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Автор:

Дарья Нинько

Источник:

"Сегодня"

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