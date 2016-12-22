В Европарламенте объяснили ситуацию с "безвизом" для Украины и назвали ориентировочные сроки

В ЕП рассказали, как будет приниматься механизм временной приостановки "безвиза", и сделали прогноз, когда будет "безвиз" для Украины

В Европейском парламенте подробно объяснили, как будет окончательно принят механизм временной приостановки действия безвизового режима Европейского союза с третьими странами, а также рассказали о временных рамках, когда будут начаты межинституциональные переговоры о предоставлении безвизового режима Украине.

В частности, механизм не будет еще раз выноситься на голосование на пленарном заседании, если никто из депутатов не решит обратное. Согласно прогнозам парламента, переговоры по украинскому вопросу будут начаты в марте-апреле после того, как вступит в силу механизм временной приостановки.

"На пленарном заседании была проголосована не окончательная версия – текст еще должен быть проверен специалистами по законодательству, должен быть переведен на все официальные языки. Это то, что мы называем корригендум. Поэтому он должен вернуться обратно в Комитет и после него – на пленарное заседание. Но это не значит, что должно быть голосование. Только в случае, если кто-нибудь будет просить вынести вопрос на голосование. Голосования не будет – в начале пленарного заседания будет сделано объявление и, если не будет никаких возражений, будет считаться, что дело сделано. Это может произойти, скорее всего, на пленарном заседании в феврале", – пояснили в ЕП.

При этом отмечается, что в ЕП не ожидают, что кто-то из депутатов будет просить выносить на голосование то, "что уже было согласовано и проголосовано".

"Лингвистические изменения будут очень незначительными. Затем, после согласования на пленарном заседании в феврале, это должно быть принято Советом. После этого это должно быть подписано и обнародовано в Официальном журнале ЕС, после чего на 21-й день оно вступит в силу", – добавили в ЕП.

О временных рамок, когда могут быть начаты межинституциональные переговоры по предоставлению безвизового режима Украины, было сказано, что ЕП "был готов это сделать месяц назад".

"Докладчик (по украинском у вопросу в контексте "безвиза" Мария Габриэль – Ред.) просила Совет начать переговоры, но Совет сказал, что переговоров не будет до тех пор, пока механизм временной приостановки не вступает в силу. Сейчас это зависит от Совета – парламент готов к переговорам", – подчеркнули в Европарламенте.

В связи с этим в ЕП сделали прогноз, что механизм временной приостановки вступит в силу в марте-апреле, и после этого должны начаться переговоры по украинскому вопросу.

"Но все эти даты – только прогноз, это зависит от работы многих людей, разных институций, могут быть задержки, что-то может быть быстрее – надо посмотреть", – констатировал представитель ЕП.