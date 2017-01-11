В Генштабе рассказали, когда начнутся увольнения "бессрочных" контрактников

По его словам, законом урегулировано также действие контракта другой категории военных – тех, кто заключил контракты до 2014 года

В Генштабе Вооруженных сил Украины анонсируют начало увольнения со службы военных с бессрочными контрактами с апреля 2017 года. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве заместитель начальника Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ полковник Марк Андрусяк.

Он отметил, что в Генштабе будет отработан график увольнения военных-контрактников с равномерным распределением по месяцам.

"С марта 2014 года все, кто вступал в ВСУ в добровольном порядке, проявлял желание заключать контракты, они могли заключать контракты на срок до окончания особого периода. Так как особый период затянулся, эти контракты также стали с неограниченным сроком действия", – отметил он.

"Этим законом ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы" – Ред.) определена замена бессрочных контрактов на новые контракты с определенным сроком действия для военнослужащих на должностях рядового состава – на 3 года; для сержантского и старшинского состава – от 3 до 5 лет; для лиц офицерского состава – от 5 до 10 лет. Эта норма распространяется на военных, которые заключили контракты до окончания особого периода и отслужили не менее 24 месяцев. Они приобретают право на увольнение или могут продолжить военную службу по новому контракту", – добавил Андрусяк.

Кроме того, по его словам, этим законом урегулировано действие контракта другой категории военных – военных, заключивших контракты до 2014 года, обычные контракты с определенными сроками действия, действие которых закончилось и было автоматически продлено до окончания особого периода.

"Законом предусматривается предоставить возможность уволиться таким лицам при условии, что срок действия этих контрактов был продлен до окончания особого периода, и срок действия продленного контракта составляет не менее 18 месяцев", – отметил Андрусяк.

"Что касается порядка увольнения таких военнослужащих. В Генштабе будет отработан график увольнения таких военных, и в течение 2017 года с равномерным распределением военных по месяцам, начиная с апреля, будут осуществляться эти процессы увольнения. При этом мы будем учитывать то, чтобы не потерять боеспособность боевых воинских частей", – заявил он.

Напомним, 6 декабря Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы".

Закон предусматривает, что военнослужащие, заключившие контракт в особый период, могут по желанию уволиться или продолжить службу по новому контракту.

4 января президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон, заявив, что "тем гражданам Украины, которые заключили фактически бессрочный контракт на особый период, мы даем возможность восстановить справедливость и дать возможность командирам обеспечить их увольнение".