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В Генштабе рассказали, отправят ли на Донбасс офицеров запаса http://www.segodnya.ua/img/article/7872/77_main.1484140543.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/77_tn.1484140543.jpg Украина Военные не попадут в зону боевых действий на Донбассе, если не изъявят желания подписать контракт

В Генштабе рассказали, отправят ли на Донбасс офицеров запаса

Сегодня, 15:16

Военные не попадут в зону боевых действий на Донбассе, если не изъявят желания подписать контракт

На войну офицеры могут попасть по желанию. Фото: AFP
На войну офицеры могут попасть по желанию. Фото: AFP

Призванные на воинскую службу офицеры запаса могут быть отправлены в зону боевых действий лишь по собственному желанию. Об этом рассказал в интервью Укринформу главный юрист Генерального штаба ВСУ Максим Кушнир.

По его словам, офицеры не попадут в зону боевых действий на Донбассе, если не изъявят желания подписать контракт

"Прямых правовых ограничений, запрещающих направлять тех офицеров, призванных из запаса, на войну, не существует. Но, как вы знаете, есть политическое решение руководства Минобороны и Вооруженных Сил о том, что ни один призывник не попадет в район боевых действий, если не заключит профессиональный контракт на продолжение военной службы и не получит соответствующую подготовку. Офицеры запаса в этом смысле не является "классическим" призывниками рядового состава, они имеют другой возраст и другой жизненный опыт. Но упомянутое выше правило, судя по всему, будет распространяться и на них", – рассказал Кушнир.

Также он отметил, что офицеров будут задействовать в боевых частях, однако в местах их постоянной дислокации.

"Мы рассматриваем возможность использовать офицеров запаса в боевых частях, но в местах их постоянной дислокации, что позволит высвобождать кадровых офицеров для участия в ротациях частей в АТО", – подчеркнул юрист.

Как стало известно, в Украине объявили о решении призвать офицеров запаса, которые закончили военные кафедры университетов, однако не служили в армии, чтобы решить проблему с комплектованием офицерского состава.
война, Донбасс, контракт, служба, офицеры, кушнир, юрист

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