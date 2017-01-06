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В Гидрометцентре рассказали, когда в Укаине потеплеет http://www.segodnya.ua/img/article/7860/69_main.1483720113.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/69_tn.1483720113.jpg Украина По словам Кульбиды, циклон покинет территорию страны уже в ближайшие дни, после чего можно ожидать повышения температуры воздуха

В Гидрометцентре рассказали, когда в Укаине потеплеет

Сегодня, 18:27

По словам Кульбиды, циклон покинет территорию страны уже в ближайшие дни, после чего можно ожидать повышения температуры воздуха

В Украину скоро придет потепление. Фото: архив
В Украину скоро придет потепление. Фото: архив

С 10 января на территорию Украины после сильных заморозков придет потепление. Об этом сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида во время заседания межведомственного оперативного штаба, передает "112 Украина".

"Циклон покинет территорию Украины 9-го января, но уже 8-го интенсивность осадков уменьшится, скорость ветра также снизится. Что касается дальнейшего развития синоптической ситуации, начиная с 10 числа, будет повышаться температурный режим на фоне отсутствия опасных погодных явлений", – сообщил Кульбида.

Напомним, на Рождество в Украине ожидается резкое похолодание и снегопады. Самые сильные осадки ожидаются в Одесской и Николаевской областях, высота снежного покрова увеличится до 35 см.
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