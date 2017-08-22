В Google объяснили, почему на картах выдает Крым российским

Вчера, 15:00

Директор "Google Украина" рассказал, как "вернуть Крым в Украину" на картах поисковика

Google предлагает украинцам изменить настройки поисковика. Фото: newsader.com
Google предлагает украинцам изменить настройки поисковика. Фото: newsader.com

Причина появления у украинских пользователей интернет на картах Google Крыма как российской территории кроется в настройках поисковой системы. Об этом рассказал в интервью "Главкому" директор "Google Украина" Дмитрий Шоломко.

"Меня часто спрашивают: почему у меня на карте Крым – русский? А почему у меня только российские сайты вылезают в поиске? Все просто. Надо зайти в настройки и поставить место – "Украина", а язык – "украинский". Если вы поставите Украина и украинский язык, у вас Крым на картах будет украинский", – рассказал Шоломко.

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Впрочем, если поставить в настройках Россию и русский язык, "Карты Google" не обязательно будут показывать Крым как русский.

"Надо быть в России, иметь русский интерфейс, заходить на Google.ru, но там Крым будет российский. Но это вопрос не ко мне, а к русским. У них по закону так должно быть. Альтернативы нет. К чему я все это говорю? Не Google должен говорить украинцам, что надо пользоваться украинским языком. До сих пор большое количество людей по привычке пользуются русским языком, выставляют российские интерфейсы, а затем выдвигают какие-то претензии к Google. Но у нас механизм очень прост. Хотите получать украинский контент, быть частью украинского Интернета? Ставьте в настройках: Украина и украинский язык", – разъяснил Шоломко.

Напомним, летом 2016 года Google по указу Верховной рады Украины "декоммунизировал" населенные пункты Крыма на своих картах, однако позже отменил "декоммунизацию" Крыма и вернул прежние названия.
Россия, Крым, украинский язык, google, карты

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