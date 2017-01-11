В Госпогранслужбе прокомментировали задержание украинца в Крыму

Задержание гражданина Украина произошло еще 5 января, однако связи с оккупантами нет для подтверждения этой информации, отмечают в ГПСУ

В государственной пограничной службе Украине не отрицают тот факт, что российские пограничники действительно могли задержать гражданина Украины на въезде в оккупированный Крым. Об этом заявил спикер ГПСУ Олег Слободян, передает "112 Украина".

В ГПСУ уточнили, что задержание произошло еще 5 января.

"В результате дополнительной проверки мы выяснили, что, возможно, такой факт действительно имел место, но было это еще 5 января. Оснований для его задержания (в связи со сменой фамилии и паспорта – ред.) мы не имели, но в результате дополнительных фильтрационных мер, скорее всего, россияне смогли выявить, что это именно тот гражданин, который проходил по базе данных, и ему запрещен въезд на территорию РФ", – прокомментировал Слободян.

Он также отметил, что ввиду отсутствия контактов между оккупантами на полуострове и украинскими правоохранителями, информацию о задержании украинца пришлось доставать через свои базы.

"Мы продолжаем проверять эту информацию уже с другими правоохранительными органами, и окончательные результаты будут несколько позже", – отметили в ГПСУ.

Напомним, 10 января российские пограничники заявили, что задержали украинца на пропускном пункте Перекоп на админгранице с оккупированным Крымом. Как утверждают оккупанты, он изменил фамилию для попытки въезда на полуостров.

В тот же день стало известно, что российский суд заключил под стражу задержанного украинца. "В отношении украинца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На основе статьи 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы") арестованному грозит до четырех лет лишения свободы", – сообщили в пограничном управлении ФСБ РФ по Крыму.