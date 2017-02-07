В ГПУ пояснили причину обысков в приемной депутата Мосийчука и его помощников

Сегодня, 14:44

Как сообщается, в ходе расследования на основании решения суда и в строгом соответствии с Уголовно-процессуального кодекса Украины проведено более десяти обысков

Прокуратура пояснила свои действия. Фото: 112.ua
Прокуратура пояснила свои действия. Фото: 112.ua

Обыски, проведенные Генпрокуратурой, связаны с фактом захвата помещений площадью 2,5 тыс. кв. м в Киеве и не имеют отношения к народным депутатам или адвокатской деятельности. Об этом говорится в заявлении ГПУ.

"В ходе расследования на основании решения суда и в строгом соответствии с Уголовно-процессуального кодекса Украины проведено более десяти обысков, в том числе по фактическому месту жительства адвокатов", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что указанные обыски не имели никакого отношения непосредственно к адвокатской деятельности Сивакова и Мамалыги, а были связаны исключительно с фактом противоправного завладения недвижимым имуществом – помещениями общей площадью почти 2,5 тыс. кв. м, расположенными в Киеве.

Ранее народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины пришли с обыском в его депутатскую приемную, а также к его адвокату и помощнику Андрею Мамалыге.

Также он добавил, что сотрудники ГПУ проводят обыск у его адвоката и помощника Андрея Мамалыги.
ГПУ, генпрокуратура, расследование, обыск, мосийчук

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"Сегодня"

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