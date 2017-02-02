В Харькове врач требовал у пациента более 36 тысяч гривен за проведение операции

Сегодня, 01:45

Правоохранители задержали заведующего отделения вертебрологии одного из медучреждений Харькова в его служебном кабинете

Правоохранители задержали врача, требовавшего у пациента взятку за проведение операции. Фото: npu.gov.ua
Правоохранители задержали врача, требовавшего у пациента взятку за проведение операции. Фото: npu.gov.ua

Оперативники Управления по защите экономики в Харьковской области задержали заведующего отделения вертебрологии одного из медучреждений Харькова, который требовал от пациента взятку. За госпитализацию и проведение операции на коленном суставе медик требовал более 36 тысяч гривен.

"Несмотря на то, что пациент должен был самостоятельно купить фиксирующее устройство для сустава, он еще и должен был перечислить деньги на счет частного предпринимателя. Кроме того, в дальнейшем пациент должен был принести врачу подтверждающий документ", – сообщают в полиции.

1 февраля сотрудники полиции и прокуратуры задержали коррумпированного медика в его служебном кабинете. У мужчины изъяли документ, подтверждающий перечисление 36,5 тысяч гривен на указанный им счет.

В отношении врача было открыто уголовное производство по ч.3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
взятка, врач, правоохранители, пациент, уголовное производство

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Автор:

Дарья Нинько

Источник:

"Сегодня"

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