В Херсоне 20 человек спасали двух женщин, застрявших на острове в окружении льда

Спасатели доставили двух женщин на материк при помощи лодок и веревки

Двух жительниц Херсона спасли из ледяного плена в дельте Днепра. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Херсонской области, в воскресенье из-за ледохода на реке женщины оказались отрезанными от материковой части города на Большом Потемкинском острове, а одной из них резко стало плохо после перенесенной ранее операции.

Чтобы спасти дам, спасателям пришлось добираться к острову на лодках, которые соединили между собой веревками для безопасности. Местами ледяная корка была достаточно прочной, чтобы выдержать человека, но у берегов льдины шли со скоростью течения.

"Расстояние до пострадавшей составляло 800—1000 метров и состояло из сбитых, острых, смятых глыб льда. Но благодаря слаженным действиям мы доставили женщину на берег и передали медикам", — сообщают спасатели. В операции участвовали 20 человек, а также три авто спецтехники.