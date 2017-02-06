В Херсоне 20 человек спасали двух женщин, застрявших на острове в окружении льда

Сегодня, 23:50

Спасатели доставили двух женщин на материк при помощи лодок и веревки

Спасательная операция. 20 спасателей помогали выбраться с острова. Фото: kherson.dsns.gov.ua
Спасательная операция. 20 спасателей помогали выбраться с острова. Фото: kherson.dsns.gov.ua

Двух жительниц Херсона спасли из ледяного плена в дельте Днепра. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Херсонской области, в воскресенье из-за ледохода на реке женщины оказались отрезанными от материковой части города на Большом Потемкинском острове, а одной из них резко стало плохо после перенесенной ранее операции.

Чтобы спасти дам, спасателям пришлось добираться к острову на лодках, которые соединили между собой веревками для безопасности. Местами ледяная корка была достаточно прочной, чтобы выдержать человека, но у берегов льдины шли со скоростью течения.

"Расстояние до пострадавшей составляло 800—1000 метров и состояло из сбитых, острых, смятых глыб льда. Но благодаря слаженным действиям мы доставили женщину на берег и передали медикам", — сообщают спасатели. В операции участвовали 20 человек, а также три авто спецтехники.
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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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