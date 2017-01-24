В Херсоне обездоленная пенсионерка просит о помощи у стен мэрии (видео)

Женщина осталась без документов и денег. Ей некуда деваться – жилье сгорело, а родные от нее отказались

С родственниками, но одинокая. С жильем, но без крыши над головой. После пожара квартира Галины Носенко, в поселке Молодежное, что вблизи Херсона, сгорела дотла. С одеждой и документами. Приютить женщину никому. Родственники от нее отказываются. Пенсионерка пришла под стены мэрии умолять о помощи.

Здесь, на пороге мэрии, чиновники нашли пожилую женщину, которая умоляла о помощи. Пенсионерка жаловалась, что осталась без документов, денег. Ей некуда деваться – жилье сгорело, а родные от нее отказались.

Пенсионерка объясняет – квартиру сожгла из-за собственной неосторожности. Три месяца назад перенесла инсульт. Самой по хозяйству трудно. Однако соседи говорят, женщина намеренно подожгла квартиру.

"Грозилась поджечь квартиру. Что она жить не будет и детям ничего не оставит", – говорит Наталья Макарова, жительница Молодежного.

До пожара в своей квартире Галина Григорьевна жила вместе с внучкой Еленой и ее тремя детьми.

Внучка говорит, после очередной ссоры, пенсионерка выставила за дверь молодую мать с детьми. Те поселились в общежитии. Но поделить нажитое имущество так и не смогли.

"Куда я ее, в хоспис какой-то? Ну, куда мне, поймите меня. Я сама здесь сижу на куриных правах", – отметила Елена внучка, Галины Носенко.

В мэрии говорят, если родные отстранились, попытаются помочь женщине.

"Сначала надо восстановить документы, чем мы обязательно займемся, а уже потом оказывать социальную помощь, в том числе и в обустройстве", – сказала Екатерина Гандзюк, управляющая делами исполкома Херсонского городского совета.

"Единственный выход – подать на алименты на дочь", – говорит Елена Старюк, юрист.

Но это не решит проблемы с жильем. Центров-приютов для престарелых в Херсоне нет. Выезжать в другой район в интернаты, женщина не хочет.

А пока в мэрии решают, как предоставить убежище пожилой женщине, или она будет оставаться в больнице.

Пенсионерка надеется, что дочь и внучка забудут о ссорах и придут к ней.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".