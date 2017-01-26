В Херсоне школьник спас вмерзшего в лед щенка (видео)

В Херсоне шестиклассник вытащил щенка из замерзшей реки. И уже начал подыскивать ему новых хозяев. Когда зоозащитники обратили на него внимание, оказалось – школьник уже приютил у себя почти два десятка животных.

Шестиклассник Влад возвращался домой из школы, когда услышал вблизи берега реки в камышах визг. Пошел на звук, но сначала никого не нашел.

"Думал, показалось, потом на второй день пришел, думал, поищу и нашел щенка. Она была вся во льду, умирала", – рассказывает Владислав Цветков, житель Херсона.

Лапы щенка застряли во льду. Он едва дышал. Пушистого друга Влад понес домой отогревать.

"Отличился смелостью, находчивостью, а не побоялся не только его спасти, отшкрябать от этого льда, а и убедить родителей, чтобы они пустили его в дом", – отметила Елена Таран, зоозащитник.

Теперь ее зовут Люси и у нее есть свое место на кухне. Щенок оправился от стресса. В квартире семьи есть попугаи, морские свинки, хомячки и собака – десятка два домашних любимцев 11-летний мальчик уже приютил у себя дома.

"Хома, это Карамелька. У этих хомячков будут детки через 13 дней, я считаю", – показывает школьник.

Родители Влада говорят – охотно оставили бы и Люсю у себя. Однако в однокомнатной квартире уже и без того тесно. Готовые временно передержать малыша и отдать в хорошие руки.

"Приютили бы, конечно, больше, но места у нас маловато. Собачка хорошая, лает звонко", – сказал Александр Цветков, отец Владиcлава.

Поэтому сейчас Влад ищет новых хозяев для Люси.

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