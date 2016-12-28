В Херсонской области мать задушила и выбросила ребенка (видео)

В Херсонской области – в заброшенном здании – нашли тело новорожденной девочки. Вычислить подозреваемую в убийстве мать помогли местные жители. Женщина в содеянном созналась.

Во время обхода территории дворника заинтересовал объемный пакет, одиноко стоящий в павильоне заброшенного детсада. Мужчина открыл его и сразу позвонил в полицию

В пакете был бездыханный младенец.

"Были пальчики, я попробовал, думал, что кукла, нет", – сказал Александр Гуляев, дворник.

Как выяснили эксперты – девочку задушили сразу после появления на свет.

"Установлена девушка, которая дала показания, что да, действительно, она была беременна, и она после родов, замотав ребенка в полиэтиленовый пакет, положила его на то место, где мы его обнаружили", – отметил Сергей Ященко, начальник Олешковского отделения полиции в Херсонской области.

Найти ее помогли местные жители. Вспомнили – как в интернет-сообществе молодых мам одна девушка спрашивала, как избавиться от ребенка.

Когда в заброшенном садике нашли тело младенца, женщины позвонили в полицию.

Оказалось, это уже четвертый ребенок 25-ти летней женщины.

"Она ранее была лишена родительских прав в отношении двоих, они усыновлены, сейчас под контролем", – уточнила Татьяна Лушникова, начальник службы по делам детей Олешковской райгосадминистрации.

Третьего ребенка воспитывают родители горе-матери. Сама женщина оправдывается, дескать, на еще одного малыша не хватает денег.

Если вину женщины докажут, за убийство собственного ребенка ей грозит пять лет тюрьмы. Пока же она на свободе.

Следователи ждут результатов экспертиз, которые должны подтвердить материнство.

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