В Херсонской области мужчину на льдине унесло в свободное плаванье

Родные отправились на его поиски, однако сами угодили в ловушку

В Службу спасения Генического района сообщили о том, что человек вышел на лед на озере Сиваш, направился в сторону острова Попанино и не вернулся. Родные отправились на его поиски собственными силами и позвонили на номер "101", сообщили в пресс-службе ГСЧС в Херсонской области.

По прибытию на место вызова спасатели поняли, что поисково-спасательные мероприятия невозможны из-за неблагоприятных для этого условий: тонкий лед, быстрое течение и наступления темноты. Между тем родные пропавшего мужчины добрались на остров Попанино и не могли вернуться назад. В телефонном режиме их направили на частную ферму, находящуюся на острове, чтобы дождаться рассвета. Затем их планировали переправить на материк и начать поиски их родственника.

На следующий день поиски были возобновлены. В тот же день нашли пропавшего 30-летнего мужчину и вместе с двумя родственниками, и на лодке переправили их на материк.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области спасли рыбака. Мужчина решил наловить окуней возле станции Барское. Установил на льду самодельную палатку и, когда отдыхал, не заметил, что льдина оторвалась и понесла его по Днепру.