В Херсонской области начался массовый мор кур (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 20:54

Ежедневно сотни мертвых тушек работники вывозят на окраину фермы


Массовый мор кур в Херсонской области. 80 тысяч птиц погибли на птицефабрике за месяц. От голода, говорят птичники. Тушки разлагаются прямо посреди села. И только сейчас областные чиновники и ветслужбы решили убедиться, что это не птичий грипп.

На ферме – пять птичников. Оставшуюся живность надеются найти в самом большом, но тщетно.

Еще месяц назад в этом птичнике кормились 30 тысяч пернатых. Сейчас в клетках ни одной живой курицы. Птицу попросту уморили голодом.

Ежедневно сотни мертвых тушек работники вывозят на окраину фермы. И под открытым небом оставляют гнить. Бродячие животные разносят дохлых кур по селу.

Проблемы на птицеферме начались полгода назад – работникам перестали платить зарплату и закупать корма. Месяц назад закончился последний мешок. Птицы стали дохнуть через две недели.

Люди говорят – просили бригадира, чтобы в счет зарплаты отдали живых кур. Но им отказали.

"Не разрешали, мы просили дать нам живую птицу. А как уже птица посидела – 11-12 дней голодная, тогда разрешили. Она просто передохла от голода и холода", – сказала Наталья Ковальчук, птичница.

Собственники птицефермы – в Харькове. На камеру общаться не готовы, а в телефонном разговоре пояснили – держать кур денег нет.

"У нас финансовые проблемы. Косвенно, мы стали заложниками ситуации по отключению электроэнергии, фабрика умерла. У нас есть договор на утилизацию. Но все связано тоже с финансами", – сказала Марина Бутова, собственник Веровской птицефабрики.

Работники говорят – обращались к чиновникам, но никакого ответа.

"Издевательство над животными, к кому только не обращались", – сказала Ольга Сорока, птичница.

В управлении агрополитики подтверждают – был анонимный звонок. Специалисты выезжали, но на территорию фермы их не пустили. О массовом падеже птицы узнали от "Событий". Сразу выслали комиссию. Опасаются птичьего гриппа.

"Сейчас привлечены органы полиции и прокуратуры. Думаю, будет вопрос локализирован, тем более в ситуации с птичьим гриппом на Херсонщине. Мобильные группы работают, реки будет в ближайшие часы известна", – пообещал Александр Паливода, директор управления агропромышленного комплекса Херсонской обладминистрации.

"Скорее всего, падеж произошел от недостаточного питания. Отобрали образцы, отправили в соответствующий институт для установления или исключения диагноза "птичий грипп", – уточнила Наталья Асатурова, начальник Госпродпотребслужбы в Херсонской области.

В ситуации предстоит разобраться спецкомиссии – через несколько дней станут известны причины мора птицы.

В прокуратуре начали уголовное производство о невыдаче зарплаты. Говорят, если следствие подтвердит факт издевательства над животными, собственникам придется ответить за это.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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