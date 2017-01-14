В Херсонской области сняли карантин из-за птичьего гриппа

Карантинные ограничения сняли с населенных пунктов во всех трех района

В Херсонской области сняли карантин во всех трех районах, где ранее была зафиксирована вспышка птичьего гриппа, сообщает ГосЧС области.

По состоянию на 13 января 2017 года карантинные ограничения сняли с населенных пунктов во всех трех районах:

Каланчацком (с. Новоалександровка – карантин по гриппу птицы снят, протокол № 9 от 26.12.2016 года Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии);

Каховском (с. Цукуры, озеро "Черная долина" карантин по гриппу птицы снят, протокол № 1 от 08.01.2017 года Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии);

Геническом (с. Новодмитривка карантин по гриппу птицы снят, протокол № 3 от 12.01.2017 года Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии).

Напомним, в ноябре 2016 года в личных подсобных хозяйствах граждан в селе Новоалександровка Каланчакского района Херсонской области была зарегистрирована гибель птицы разных видов, исследование проб биоматериала установило диагноз – птичий грипп.

В декабре Украина получила официальное сообщение о запрете экспорта в ЕС мяса птицы и продуктов из нее со всей территории страны в связи с регистрацией высокопатогенного птичьего гриппа (H5) в Херсонской области.