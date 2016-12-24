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В Херсонской области в здании бывшего детсада нашли тело младенца http://www.segodnya.ua/img/article/7827/93_main.1482613198.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/93_tn.1482613198.jpg Украина 25-летняя местная жительница приналась, что из-за трудного материального положения решила не оставлять ребенка

В Херсонской области в здании бывшего детсада нашли тело младенца

Сегодня, 23:10

25-летняя местная жительница приналась, что из-за трудного материального положения решила не оставлять ребенка

В ходе розыскных мероприятий была найдена и установлена мать ребенка - 25-летняя местная жительница. Фото: Wallplanet.ru
В ходе розыскных мероприятий была найдена и установлена мать ребенка - 25-летняя местная жительница. Фото: Wallplanet.ru

В Олешковском районе Херсонской обл. полиция выясняет обстоятельства смерти новорожденного младенца. Как сообщили в областном управлении НПУ, тело девочки, завернутое в сверток, в здании неработающего детского сада обнаружил местный житель. Об находке он сообщил в полицию, – передает 112.ua.

В ходе розыскных мероприятий была найдена и установлена мать ребенка – 25-летняя местная жительница. В содеянном она призналась. "Со слов задержанной, она действительно была беременна, но из-за трудного материального положения решила не оставлять ребенка. Родила дома сама. Новорожденную дочку положила в пакет и отнесла в гараж. Через два дня женщина перенесла пакет с мертвым ребенком на территорию неработающего детского сада", – отметили в полиции.

По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть новорожденного ребенка наступила в результате асфиксии. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Назначено проведение ряда дополнительных экспертиз. Ведется досудебное расследование. Женщине может грозить лишение свободы на срок до 5 лет.
убийство, младенец, новорожденный

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