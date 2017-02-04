В Херсонской области военный украл гранаты и мины

Сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры уличили военнослужащего одной из воинских частей в Херсонской области в попытке продать украденные со склада боеприпасы.

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители задержали военного вблизи места дислокации части при попытке продажи двух гранат и семи противотанковых мин. Каждая из мин содержит около семи килограмм взрывчатого вещества – тротила.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами).

Ранее сообщалось, что в Черкасской области двух военнослужащих осудили за сбыт патронов и гранатометов гражданским лицам.