В Хмельницкой области чиновники нажились на ремонте дорог

Сегодня, 01:45

Участники схемы присвоили 580 тысяч гривен, выделенных на ремонт дорог в райцентре

Чиновники присвоили деньги, выделенные на ремонт дорог в райцентре. Фото: npu.gov.ua
Чиновники присвоили деньги, выделенные на ремонт дорог в райцентре. Фото: npu.gov.ua

В Хмельницкой области сотрудники полиции и прокуратуры установили, что должностные лица одной из объединенных территориальных громад области присвоили 580 тысяч гривен, выделенных на ремонт дорог. По данным правоохранителей, чиновники и представители частного предприятия в ноябре-декабре 2016 года подписали фиктивные акты выполненных работ относительно капитального ремонта трех улиц райцентра.

В подписанных документах указаны завышенные объем и стоимость работ, которые, фактически, так и не были выполнены. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Участникам схемы грозит от семи до 12 лет лишения воли.
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Автор:

Дарья Нинько

Источник:

"Сегодня"

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