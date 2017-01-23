В Индонезии испытали украинские БРТ-4: "ныряли", стреляли, гоняли (фото)

Индонезийские СМИ были поражены возможностями броневиков и их боевыми модулями, отмечают в "Укроборонпроме"

Украинские БТР-4М прошел успешные испытания в условиях тропического климата, которые поставлены украинской стороной для корпуса морской пехоты Индонезии, передает пресс-служба "Укроборонпрома".

Сообщается, что в тестах приняли участие пять переданных индонезийцам броневиков.

Во время испытаний, в присутствии украинских специалистов, были протестированы амфибийные возможности бронетехники в море, проведенные огневые испытания в горной местности и проверенные ходовые характеристики украинских боевых машин на трассе и на труднопроходимой местности.

Директор "Спецтехноэкспорта" Павел Барбул отметил, что испытания украинской техники проводила комиссия, в состав которой входили представители различных подразделений Министерства обороны Индонезии.

"Реализация этого контракта состоялась благодаря эффективному взаимодействию предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса и Посольства Украины в Индонезии", – отметил Барбул.

Всего маршрут запланированных испытаний составлял 100 км, когда колонна с БТР-4М своим ходом по автострадам выехала из столицы Индонезии Джакарты к побережью Яванского моря. Уже на рассвете бронемашины протестовали свои амфибийные свойства на море.

"Боевые машины стабильно и плавно ведут себя в воде", – пишет индонезийское издание, заметив, что БТР-4 имеют колесную формулу 8 × 8, оснащается моторами Deutz и трансмиссиями Allison, которые соответствуют стандартам НАТО. Эти двигатели отличаются своей надежностью, экономичностью и мощностью.

После водных испытаний броневики отправились на стрельбы, успешно добираясь до полигона по размытому бездорожью. Как отмечали индонезийские СМИ, местные военные даже специально приготовили гусеничную технику для буксировки, не ожидая таких мощных ходовых свойств БТР-4М.

Местом огневых испытаний были выбраны каньон. Каждый из пяти БТР-4М, которые принимали участие в стрельбах, успешно поразили условные цели на определенных расстояниях, подтвердив точность украинского оружия. Индонезийские журналисты были откровенно поражены возможностями боевого модуля "Парус", который установлен на БТР-4М, и современного цифрового прицельного комплекса.

Госпредприятие "Укроборонпром" в ближайшее время готово наладить производство в Украине стрелкового оружия на базе американской штурмовой винтовки М16. Помимо винтовки, "Укроборонпром" разработал еще ряд новинок, однако их применение, равно как и украинского варианта американской штурмовой винтовки, вызывает у экспертов сомнения.