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В кафе "накурили" на 500 тыс. гривен за год http://www.segodnya.ua/img/article/7834/57_main.1482831883.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7834/57_tn.1482831883.jpg Украина При этом  добровольно уплаченных штрафов — лишь малая часть

В кафе "накурили" на 500 тыс. гривен за год

Сегодня, 08:14

При этом  добровольно уплаченных штрафов — лишь малая часть

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

За уходящий год украинские кафе и рестораны были оштрафованы Госпродпотребслужбой почти на 480 тыс. грн за нарушение закона о курении. Об этом "Сегодня" сообщили в пресс-центре этой службы и уточнили, что добровольно уплаченных штрафов — лишь малая часть. 

По данным контролеров, заведения добровольно заплатили около 80,5 тыс. грн после судебных споров — около 16 тыс. грн, а еще 21 дело (на сумму более 280 тыс. грн) находится в судах.

В Госпотребслужбе прогнозируют, что в наступающем году число оштрафованных может значительно увеличиться, потому как возможность проверять такие учреждения у инспекторов появилась только в 2016-м (ранее действовал мораторий на проверки). А посетителям, права которых нарушены из-за курения соседей по кафе, инспекторы советуют составлять жалобы и прикреплять к ним фотодоказательства нарушения. Как правило, если удается доказать нарушение, то руководство заведения платит штраф от 1 до 10 тыс. грн.

Напомним, закон о запрете курения на территории кафе и ресторанов начал действовать с 2012 года.
сигареты, штрафы, курение, кафе, рестораны

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Автор:

Игорь Серов

Источник:

"Сегодня"

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