В кафе "накурили" на 500 тыс. гривен за год

За уходящий год украинские кафе и рестораны были оштрафованы Госпродпотребслужбой почти на 480 тыс. грн за нарушение закона о курении. Об этом "Сегодня" сообщили в пресс-центре этой службы и уточнили, что добровольно уплаченных штрафов — лишь малая часть.

По данным контролеров, заведения добровольно заплатили около 80,5 тыс. грн после судебных споров — около 16 тыс. грн, а еще 21 дело (на сумму более 280 тыс. грн) находится в судах.

В Госпотребслужбе прогнозируют, что в наступающем году число оштрафованных может значительно увеличиться, потому как возможность проверять такие учреждения у инспекторов появилась только в 2016-м (ранее действовал мораторий на проверки). А посетителям, права которых нарушены из-за курения соседей по кафе, инспекторы советуют составлять жалобы и прикреплять к ним фотодоказательства нарушения. Как правило, если удается доказать нарушение, то руководство заведения платит штраф от 1 до 10 тыс. грн.

Напомним, закон о запрете курения на территории кафе и ресторанов начал действовать с 2012 года.