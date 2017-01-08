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В Карпатах прошел Кубок Яны Клочковой по горнолыжному спорту http://www.segodnya.ua/img/article/7864/27_main.1483907460.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/27_tn.1483907460.jpg Украина Олимпийская чемпионка по плаванию популяризирует зимние виды спорта

В Карпатах прошел Кубок Яны Клочковой по горнолыжному спорту

Сегодня, 22:26

Олимпийская чемпионка по плаванию популяризирует зимние виды спорта

Яна Клочкова подписывает дипломы. Фото Instagram
Яна Клочкова подписывает дипломы. Фото Instagram

В рождественские праздники в Буковеле прошел Кубок Яны Клочковой по горнолыжному спуску.

Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию активно популяризирует зимние виды спорта. Она организовала в Карпатах соревнования для детей от 4 до 9 лет, в котором участвовал и ее сын Александр.

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Фото опубликовано ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Яна Клочкова (@yana_klochkova)

Подготовка к соревнованиямподписываю дипломчики#snow #snowing #cold #ice #white #nature #beautiful #beauty #instagood #instawinter #photooftheday #amazing

Фото опубликовано ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Яна Клочкова (@yana_klochkova)

Яна Клочкова, горные лыжи

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Источник:

Сегодня|Спорт

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