В Карпатах прошел Кубок Яны Клочковой по горнолыжному спорту
Олимпийская чемпионка по плаванию популяризирует зимние виды спорта
В рождественские праздники в Буковеле прошел Кубок Яны Клочковой по горнолыжному спуску.
Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию активно популяризирует зимние виды спорта. Она организовала в Карпатах соревнования для детей от 4 до 9 лет, в котором участвовал и ее сын Александр.
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