В Карпатах прошел Кубок Яны Клочковой по горнолыжному спорту

В рождественские праздники в Буковеле прошел Кубок Яны Клочковой по горнолыжному спуску.

Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию активно популяризирует зимние виды спорта. Она организовала в Карпатах соревнования для детей от 4 до 9 лет, в котором участвовал и ее сын Александр.