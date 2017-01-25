В Киеве проведут жеребьевку стран-участниц Евровидения-2017

Вчера, 18:33

Президент городского совета Стокгольма вручит мэру Киева Кличко символический ключ Евровидения

В Киеве проведут жеребьевку участников Евровидения-2017
В Киеве проведут жеребьевку участников Евровидения-2017

Во вторник, 31 января, состоится жеребьевка, по результатам которой определится, кто из 43 стран-участниц Евровидения-2017 будет выступать в первом, а кто во втором полуфинале.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, жеребьевка начнется в 12.00 в Колонном зале мэрии (ул. Крещатик, 36, 2 этаж).

Отмечается также, что в этот же день состоится и церемония передачи символического ключа Евровидения городскому голове Киева Виталию Кличко от Евы-Луизы Эрландссон Слорак, президента городского совета Стокгольма, в котором песенный конкурс проходил в прошлом году.

Это будет означать, что столица Украины официально становится хозяином Евровидения.
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Источник:

УНИАН

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