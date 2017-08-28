В Киевэнерго – без очереди. Киевляне оценили преимущества онлайн-записи

Все больше украинских компаний предлагают своим клиентам онлайн-сервисы предварительной записи. КИЕВЭНЕРГО в рамках программы улучшения качества обслуживания клиентов "Время изменений" активно развивает услугу предварительной регистрации в своих центрах обслуживания. Веб-сервис позволяет киевлянам спланировать свой визит заранее и в удобный день без ожидания попасть на прием к специалисту.

Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте , заполнить специальную форму, выбрав желаемые день и время визита. Система выдаст регистрационный номер, по которому вы попадете к специалисту. Этот номер появится на информационном табло в центре обслуживания в тот день и в то время, которые были указаны при регистрации.

Сервис предварительной записи впервые заработал в прошлом году в центре обслуживания клиентов на ул. Волошской, 42. Эксперимент оказался удачным, поэтому с 15 мая 2017 года онлайн-запись стала доступной еще в 7-ми центрах: на ул. Тимошенко, 18, Жилянской, 83/53, Мельникова, 31, Закревского, 14, Бориспольской, 6, на проспектах Воздухофлотском, 58 и Голосеевском, 30б (только для юридических лиц). За восемь месяцев этого года по предварительной записи в КИЕВЭНЕРГО обслужили более 5 тысяч клиентов.

В компании отмечают, что благодаря развитию сервисной инфраструктуры и организационным улучшениям в рамках программы "Время изменений" время ожидания в центрах обслуживания удалось существенно сократить.

Помимо предварительной записи, КИЕВЭНЕРГО активно развивает и другие онлайн-сервисы. В Личных кабинетах по горячей воде, отоплению и электроэнергии клиенты КИЕВЭНЕРГО могут быстро и без очереди оплачивать счета и передавать показания счетчиков.